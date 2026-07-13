Myös Saksa ja Ranska ovat kutsuneet maidensa Venäjän suurlähettiläät puhutteluun.
Suomen ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) tuomitsee viestipalvelu X:ssa Venäjän haitallisen kybertoiminnan.
Hän kertoo kutsuneensa Suomen Venäjän suurlähettilään luokseen tapaamiseen.
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– Suomi tuomitsee Venäjän haitallisen kybertoiminnan ja kyberekosysteemin väärinkäytön. Vastauksena olen kutsunut Venäjän federaation suurlähettilään luokseni, Valtonen kirjoittaa päivityksessä.
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Saksa ja Ranska kutsuivat myös suurlähettiläitä puhutteluun
Saksa on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun Euroopan maihin kohdistuvista kyberhyökkäyksistä. Asiasta kertoi Saksan ulkoministeriön tiedottaja.
Aiemmin maanantaina myös Ranska kertoi kutsuneensa Venäjän suurlähettilään puhutteluun hyökkäyksistä, jotka koskevat noin kymmentä maata.
Supo varoittaa yrityksiä
Suomessa suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittivat omalla tiedotteellaan FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta aiemmin maanantaina.
Supon mukaan hyökkäyksissä hyödynnetään huonosti suojattuja reitittimiä ja muita verkkolaitteita eritoten energia- ja puolustusaloilla. Supon varoitus koski erityisesti yrityksiä.