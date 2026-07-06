Pyhimys peruu keikkansa Downtown Calling -festareilla.
Artisti Pyhimys eli Mikko Kuoppala on ilmoittanut joutuvansa peruuttamaan esiintymisensä Downtown Calling -festareilla. Artistin oli määrä esiintyä festivaaleilla lauantaina 11. heinäkuuta.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Downtown Calling tiedottaa asiasta omalla Instagram-tilillään ja kertoo samalla, että Timo Pieni Huijaus on kiinnitetty esiintymään festivaaleilla.
Pyhimys on osa Teflon Brothers -yhtyettä. Viimeksi hän on keikkaillut Pyhimyksenä muutama vuosi sitten.