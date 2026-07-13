Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa Aleksanteri Kivimäelle.
Vastaamon tietomurtoa ja sitä seuranneita kiristysrikoksia koskevassa asiassa ei ole myönnetty valituslupaa korkeimpaan oikeuteen.
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi keväällä 2024 Aleksanteri Kivimäen törkeästä tietomurrosta, kahdestakymmenestä törkeästä kiristyksestä sekä lukuisista törkeän kiristyksen yrityksistä ja törkeistä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisistä 6 vuoden 3 kuukauden vankeusrangaistukseen.
Helsingin hovioikeus korotti alkuvuodesta 2026 antamallaan tuomiolla rangaistuksen 6 vuodeksi 11 kuukaudeksi vankeutta.
Kivimäki haki valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Korkein oikeus kuitenkin hylkäsi valituslupahakemuksen, eli hovioikeuden tuomio jää pysyväksi.