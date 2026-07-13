MTV Uutiset seuraa valtionjohtajien kokousta Pariisissa tässä artikkelissa.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen Pariisissa maanantaina ja tiistaina.
Kokousta isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macron.
Tänään Illalla presidentti Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb osallistuvat Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestetylle illalliselle Elysée-palatsissa.
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Huomenna tiistaina presidentti Stubb seuraa Innes-Stubbin kanssa Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Champs-Élysées’llä.
Kokouksen asialistalla ovat muun muassa Ukrainan ilmapuolustuksen vahvistaminen, ilmatorjuntajärjestelmät ja torjuntaohjukset, sekä niiden tuotannon lisääminen.
Presidentti Alexander Stubb, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuvattuina yhdessä Naton huippukokouksessa Turkissa 8. heinäkuuta.
Kreml kommentoi valtionjohtajien kokousta
Kreml ilmoitti maanantaina seuraavansa tarkasti Pariisissa järjestettävää Ukrainan tukijoista koostuvaa kokousta, kertoo Reuters.