MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Presidentti Stubb lähti Pariisiin – MTV seuraa Ukrainan tukijamaiden kokousta

Presidentti Alexander Stubb, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuvattuina yhdessä Naton huippukokouksessa Turkissa 8. heinäkuuta.

Kokouksen asialistalla ovat muun muassa Ukrainan ilmapuolustuksen vahvistaminen, ilmatorjuntajärjestelmät ja torjuntaohjukset, sekä niiden tuotannon lisääminen.

Huomenna tiistaina presidentti Stubb seuraa Innes-Stubbin kanssa Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Champs-Élysées’llä.

Tänään Illalla presidentti Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb osallistuvat Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestetylle illalliselle Elysée-palatsissa.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen Pariisissa maanantaina ja tiistaina.

MTV Uutiset seuraa valtionjohtajien kokousta Pariisissa tässä artikkelissa.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Hinnat laskevat, maitotilallisten ahdinko syvenee – nuori yrittäjä kohtasi nopeasti alan karun todellisuuden

Tämä oli viimeinen viesti, jonka ex-brittipoliitikko Ann Widdecombe lähetti ennen kuolemaansa

Sanna Stellan kertoo, miten kasvain löydettiin: "Kammottava hetki"

Lääkärit ilman rajoja: Venäjä iskee tarkoituksella Ukrainan terveydenhuoltoon

Uusi aloite käsittelyssä

– Lisäksi täällä on ukrainalaismedioiden mukaan käsittelyssä uudenlainen aloite, jossa keskustellaan siitä, minkälaisten ballististen ohjusten torjuntajärjestelmän Eurooppa voisi luoda yhdessä Ukrainan kanssa ja käyttää tähän hyödyksi Ukrainan kokemusta ballististen ohjusten torjunnasta, Voltti kertoo.