Asiaa tutkitaan kahtena törkeänä pahoinpitelynä.

Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Kaarelassa yksityisasunnossa sunnuntaiaamuna tapahtunutta väkivallantekoa.

Poliisi sai hätäkeskuksen kautta tehtävän kohteeseen hieman ennen kello kahdeksaa.

– Tapauksessa epäillään kahden asunnossa olleen, toisensa entuudestaan tunteneen aikuisen välistä väkivaltaa, rikoskomisario Sanna Rentola kertoo poliisin tiedotteessa.

Asiaa tutkitaan kahtena törkeänä pahoinpitelynä. Poliisin mukaan molemmat osapuolet saivat vammoja.

Poliisin mukaan tapahtumat rajautuvat yhteen asuntoon, eikä tapahtumiib epäillä liittyvän muita henkilöitä.

– Asian selvittely on poliisissa vasta alkuvaiheessa ja edes olennaisimpia kuulusteluja ei ole vielä tehty, joten tarkkoja ja yksityiskohtaisia tietoja emme voi tapauksesta vielä julkisuuteen lausua, Rentola taustoittaa tiedotteessa.

