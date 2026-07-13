AC Oulun tähtipelaaja Julius Körkkö, 20, jatkaa uraansa Tanskan liigassa pelaavassa AC Horsensissa.

Körkkö solmi kesään 2030 ulottuvan sopimuksen.

20-vuotias lahjakkuus on ollut ällä kaudella yksi AC Oulun tärkeimmistä pelaajista. Hän on tehnyt 13 ottelussa viisi täysosumaa, mikä oikeuttaa Veikkausliigan maalipörssissä 11. sijaan.

– Julius on nuori hyökkääjä, joka on kehittynyt paljon viimeisen kuuden kuukauden aikana. Hänellä on potentiaalia tulla todella hyväksi kärkipelaajaksi. Hän on näyttänyt Suomessa pystyvänsä tekemään maaleja päällään ja molemmilla jaloillaan, Horsensin urheilujohtaja Esben Hansen toteaa tiedotteessa.

Körkkö siirtyy Horsensin vahvuuteen välittömästi.

Horsens nousi alkavaksi kaudeksi takaisin Tanskan pääsarjaan. Joukkue aloittaa uuden kautensa 26. heinäkuuta kotiottelulla Nordsjaellandia vastaan.