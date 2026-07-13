Tie on poikki Hangossa mahdollisen sotilasräjähteen vuoksi.
Länsi-Uudenmaan poliisi on eristänyt alueen Hangon Koverharintiellä mahdollisen sotilasräjähteen vuoksi, kertoo poliisi.
Poliisi on eristänyt alueen Hietaniementien ja Koverharintien risteyksestä lähtien noin 600 metriä etelään.
Tehtävän arvioidaan kestävän useiden tuntien ajan.
Tilanne on poliisitiedotteen mukaan alueella rauhallinen ja poliisin tehtävänä on sen turvaaminen. Ihmisiä ei päästetä alueelle.
Poliisilla ei tällä hetkellä ole tarkempia tietoja mahdollisesta räjähteestä.