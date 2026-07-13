Nyt tehdään kesän paras kantarellihampurilainen eli hampparelli!
Tuore MasterChef Suomi -voittaja Mari Toivanen kokkasi maanantaina Huomenta Suomessa sesonkiin sopivan hampurilaisen. Kyseessä ei ollut aivan tavallinen hamppari, vaan Toivasen ideoima hampparelli.
– Hampparelli, eli tällainen kantarellihampurilainen.
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Hampparelli syntyi puolivahingossa
Kielinörttinä Toivanen keksi yhdistää kanttarellit ja hampparin leikkisästi muotoon hampparelli. Itse purilainen syntyi puolivahingossa ja olosuhteiden pakosta.
– Viikko sitten olin kotona, ja minulla oli jäänyt hampurilaissämpylä yli viikonlopulta. Sitten satuin löytämään metsästä kantarelleja. Katselin jääkaappia läpi, että mitä kaikkea löytyy.
Tämän kaiken summana syntyi hampparelli, jossa mukana on kantarellien lisäksi muun muassa pikkelöityä punasipulia, suolakurkkua sekä itse tehtyä sienimajoneesia.
– Parhaat ideat syntyy siitä, mitä jääkaapista löytyy!