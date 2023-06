Saako festarilipusta täyden hinnan takaisin, jos lempiartisti peruu? Näin vastaavat asiantuntijat

Suosittu Black Eyed Peas perui esiintymisensä Radio Nova festivaaleilla sekä brittiyhtyeTake That In The Park: Take That -konserttinsa Helsingin Kaisaniemen puistossa.

Perumiset ovat herättäneet ihmetystä sosiaalisessa mediassa. Usein esimerkiksi artistin keikkakalentereissa peruminen näkyy jo aikaisemmin. Festivaalit haluavat yleensä perumisesta tiedottaessaan ilmoittaa samalla korvaajan. Esimerkiksi Black Eyed Peasille korvaajaksi löytyi nimekäs Armin van Buuren.

– Black Eyed Peasin perumisen kohdalla meillä ei ollut oikeastaan mitään neuvotteluvaraa. Tuli ilmoitus, että tanskalainen festivaali on perunut esiintymisensä, ja tulemme vetäytymään Suomestakin, kertoo Loud’n Liven promoottori Kalle Keskinen.

Keskisen mukaan he yrittivät nostaa hintaa ja maksaa Tanskankin osuudesta.

– Mutta kyllä se niin vain oli, että päätös oli tehty.

Voiko lipusta saada rahat takaisin?

Täydet lippukorvaukset koskevat usein lähinnä yksittäisiä konsertteja, joissa on yksi pääesiintyjä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtavan asiantuntijan Raija Marttalan mukaan lippukorvauksessa on aina arvioita kokonaisuutta – esimerkiksi sitä, millä tavalla festivaaleja ja esiintyjiä on markkinoitu.

– Jos on sellainen tilanne, että se tapahtuma ei näiden perumisten takia enää vastaa markkinoinnissa annettuja tietoja tai kuluttajan perusteltuja odotuksia, niin palvelussa on todennäköisesti virhe, jonka perusteella kuluttajalla on oikeus virhettä vastaavaan hinnan alennukseen. Tai jos virhe on merkittävä, niin saattaa olla jopa oikeus koko lipun hinnan palautukseen, kertoo Marttala.

Marttala kuitenkin muistuttaa, että järjestäjästä riippumaton muutos voi aiheuttaa virheen.

Siksi arviointi ei aina ole helppoa, ja se joudutaan tekemään aina tapauskohtaisesti.

Take That taas antoi perumiselleen syyksi aikataulun. Keskisen mukaan yhtye panostaa Lontoon Hyde Parkin konserttiinsa, johon odotetaan 60 000 katsojaa. Tekniikan testaaminen ja keikkajärjestelyt ovat niin massiiviset, että Helsingin keikka jouduttiin perumaan aikataulullisista syistä.

2:01 Saako lipusta rahaa takaisin, jos lempiesiintyjä peruu? Katso Kilpailu- ja kuluttajaviraston vastaus!

Kylmää kyytiä keikkajärjestäjälle

Onko promoottori sitten täysin aseeton perumistilanteissa?

– Valitettavasti tämä homma ei ole meille päin hyvä, niin hullulta kuin se kuulostaa, Keskinen toteaa.

Artisti ei joudu esimerkiksi yleensä maksamaan keikkajärjestäjälleen sanktiota perumisestaan.

Keskinen harmittelee, että keikkajärjestäjä saa usein kuraa niskaan artistin perumisista, mutta ymmärtää sen, etteivät fanit halua osoittaa syyttävällä sormella artistiakaan.

Kuluttajan käyttäytymisellä myös merkitys

Marttisen mukaan merkitystä on myös kuluttajan omalla käyttäytymisellä.

– Meneekö sinne festareille, vai jättääkö esimerkiksi yksittäisen päivän lipun käyttämättä, jos artisti peruu. Jos on esimerkiksi nimenomaisesti jonkun artistin takia kyseisen lipun ostanut, Marttala sanoo.

Festivaaleilla hankaluutta aiheuttaa usein se, että esiintyjiä on niin monia.

– Ehkä sen voi varmaksi sanoa, että jos menee festareille, niin silloin ei koko hintaa ole mahdollista saada takaisin.

KKV kertoo esimerkiksi tpaauksesta, jossa kokonaisia festarilippuja on sai takaisin, kun pääesiintyjän tilalle buukattu varaesiintyjäkin perui esiintymisensä. Korvaukseen oli kuitenkin oikeutettu vain ne, jotka olivat ostaneet kyseisen päivän festarilipun, eivätkä menneet festareille. Useamman päivän lipuissa käyttämättä jäänyt hinta oli oikeus saada takaisin, jos ei mennyt lainkaan paikalle.

Mitä tulee tehdä, jos artisti peruu?