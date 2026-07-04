Lily Allen puolustautui keikkakävijän kritisoidessa hänen konserttiaan viestipalvelu X:ssä.
Sunnuntaina Ruisrockin pääartistina nähtävä laulaja-lauluntekijä Lily Allen vastaa konserttiinsa kohdistuneeseen kritiikkiin viestipalvelu X:ssä.
Allen kiertää parhaillaan maailmaa Lily Allen Performs West End Girl -konserttien merkeissä. Konserteissa Allen esittää lokakuussa 2025 julkaistun West End Girl -albuminsa kokonaisuudessaan kronologisessa järjestyksessä.
Eräs laulajan konsertissa Lontoon The O2 -areenalla ollut fani listasi X-postauksessaan yksityiskohtia, joihin pettyi konsertissa.
– Lily Allen The O2 -areenalla: Ei lämmittelijää, saapui lavalle kello 21.10, kaikki oli ohi kello 22.00 mennessä, ei sanonut yleisölle sanaakaan, 86 puntaa ylärivien paikoista, konserttikävijä kirjoittaa postauksessaan.
Konserttikävijä tarkentaa myöhemmin julkaisemassaan X-kommentissa, että konsertti oli hänen mielestään loistava, mutta liian kallis.
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Allen vastasi konserttikävijän esiin nostamiin seikkoihin X-palvelussa julkaisemassaan kommentissa.
Laulaja huomauttaa, että konsertissa oli lämmittelijä. BBC:n mukaan konserteissa esiintyy ennen Allenia orkesteri, joka soittaa instrumentaaliversioita Allenin aikaisemmista hiteistä.