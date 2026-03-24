Kokoomuksen Otto Meri pyytää anteeksi kommenttejaan koskien tulipalossa kuolleen somaliperheen hautajaisia.
Helsingin kaupunginvaltuutettu Otto Meri (kok.) pyytää anteeksi kommenttejaan Vantaan Pähkinärinteessä kuolleen perheen hautajaisjärjestelyihin liittyen.
– Ajoitukseni oli huonosti harkittu. Kaksi aikuista ja kolme lasta oli juuri haudattu. Tragedia on koskettanut laajasti ihmisiä ja erityisesti muslimiyhteisöä, Meri kirjoittaa X-julkaisussa.
– Ymmärrän hyvin, että viestini on koettu loukkaavana. Olen siitä pahoillani. Hautajaisia ei pidä käyttää oman poliittisen agendan ajamiseen. Siinä tein virheen.
Pähkinärinteen tulipalossa kuoli somaliyhteisöön kuulunut perhe, joka haudattiin viime viikolla. Tapaus on herättänyt laajaa järkytystä ja myös hautajaisia oli seuraamassa useat mediat.
Kohu hautajaisjärjestelyistä
Meri kertoo huomionsa kiinnittyneen naisten poissaoloon hautajaisista otetuissa lehtikuvissa. Hän oli kysynyt sosiaalisessa mediassa, mikseivät naiset saa osallistua muslimien hautajaisiin ja sanoi, ettei hyväksy ihmisten asettamista eri asemaan sukupuolen perusteella.
Kansanedustajista asiaa kommentoivat sosiaalisessa mediassa myös muun muassa perussuomalaisten Kaisa Garedew sekä kokoomuksen Martin Paasi.
Suomen islamin yhdyskunnat ja järjestöt vastasivat julkiseen kritiikkiin, ettei väite pidä paikkaansa, ja että perheen hautajaisia on käytetty välineenä islamofobisen keskustelun lietsomiseen.