Pidä nämä vinkit mielessä, kun leivot kakkua!

Erilaisten kakkujen leivonta on nyt ajankohtaista monissa suomalaisperheissä. Mikko kokkaa -sarjan kuudennessa jaksossa vinkataan, miten tehdään helppo suklaaunelmakakku, joka sopii vaikka äitienpäivän juhlapöytään.

Tärkeimmät vinkit kakun leivontaan

Kakkua leipoessa on syytä pitää mielessä muutama leivontavinkki, jotta välttyy kakkukatastrofeilta.

1. Esilämmitä uuni

Uuni kannattaa laittaa lämpenemään ajoissa, eikä kakkupohjaa kannata laittaa kylmään uuniin. Jos uuni on liian kylmä, kakku ei välttämättä kohoa kunnolla.

2. Muista oikeanlämpöiset raaka-aineet

Ainesosien lämpötilalla on väliä! Kananmunien kannattaa olla huoneenlämpöisiä, sillä silloin ne vaahtoutuvat paremmin. Ja kun munat vaahtouvat hyvin, tulee myös kakkuun parempi rakenne.

Voita sen sijaan ei kannata lisätä taikinaan liian kuumana. Kuuma voi saattaa kypsyttää kananmunaa ja pilata taikinan rakenteen sekä ilmauuden.

3. Mittaa raaka-aineet

Leivonnassa mitoilla on väliä! Vaikka ruoanlaitossa voi usein oikaista ja heitellä aineksia pannulle luovasti, niin leivonnassa mitoille on usein hyvät perusteet.