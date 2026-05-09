Vasemmistoliiton puheenjohtaja on tutkijan mukaan onnistunut erottumaan muista johtajista ja puolueista.
Vasemmistoliiton Minja Koskela on parhaiten tehtävässään onnistunut eduskuntapuolueen puheenjohtaja, selviää Uutissuomalaisen kyselystä.
Koskelaa piti parhaana 14 prosenttia vastaajista.
Valtio-opin dosentti Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta sanoo Uutissuomalaiselle, että Koskela on onnistunut erottumaan muista johtajista ja puolueista.
Kakkoseksi kyselyssä tuli perussuomalaisten Riikka Purra 12 prosentin kannatuksella.
Kolmannella sijalla oli vihreiden Sofia Virta 11 prosentin kannatuksella.
Tietoykkösen toteuttamaan kyselyyn vastasi huhtikuussa tuhat suomalaista. Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.