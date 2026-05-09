Nuorten keskuudessa leviää trendikäs ja vaarallinen ilmiö, jossa UV-indeksiä seurataan ruskettumismahdollisuuksia silmällä pitäen.

Nuoret ihannoivat ruskettumista välittämättä UV-säteilyn vaaroista. Näin kertovat tuoreet tutkimustulokset Syöpäjärjestöjen ja Säteilyturvakeskuksen (STUK) nuorille tekemässä tutkimuksessa.

Noin 81 prosenttia vastanneista kertoi viettävänsä paljon aikaa auringossa, ja 74 prosenttia kertoi ruskettuvansa nimenomaan auringon vaikutuksesta.

Nuorten runsas auringossa oleminen selittyy monessa tapauksessa sillä, että nuoruudessa vietetään paljon aikaa ulkona. Siltikään kyse ei ole pelkästään pakon sanelemasta tilanteesta, vaan myös ennen kaikkea trendi-ilmiöstä.

– Vaikka kauneusihanteet muuttuvat ajassa, rusketuksen viehätys näyttää edelleen pitävän pintansa ja pääkeino sen hankkimiseen on edelleen auringonotto, terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund-Kuusela Syöpäjärjestöistä sanoo VIiden jälkeen -ohjelmassa.

Valtaosa (86 prosenttia) nuorista tietää, mitä UV-indeksi tarkoittaa ja jopa 73 prosenttia kertoo seuraavansa sitä.