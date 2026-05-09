Jääkiekon NHL:ssä Montreal Canadiens on tasannut voitot pudotuspelien toisen kierroksen ottelusarjassa Buffalo Sabresin kanssa.
Montreal otti vierasvoiton Buffalosta maalein 5–1. Kahden ottelun jälkeen molemmilla joukkueilla on taskussaan yksi voitto. Jatkopaikkaan vaaditaan neljä voittoa.
Buffalon ykkösmaalivahdin paikan pudotuspeleissä valloittanut Alex Lyon torjui 23 laukausta. Suomalaisvahti Ukko-Pekka Luukkonen jatkoi vaihtopenkillä.
Suomalaishyökkääjä Oliver Kapanen ei ollut Montrealin kokoonpanossa.