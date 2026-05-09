Kommentti: Olin SM-liigafinaalissa keskellä yötä ja hallin käytävällä näin jotain poikkeuksellista

1:05 KOMMENTTI Lauantaina 9. toukokuuta klo 0.28 – siihen Tapparan Oiva Keskinen sen päätti

Julkaistu 09.05.2026 07:01

Kouvolan toukokuinen perjantai-ilta muuttui lauantain vastaiseksi yöksi ja tarjoili normaalin erätaukohaahuilun sijaan ainutlaatuisia näkymiä SM-liigan finaalisarjan lomassa, MTV Urheilun Jere Hultin kirjoittaa. Lue myös: 129.54! Tappara vei SM-liigahistorian pisimmän finaalin keskiyön jälkeen Tätä tekstiä viimeistellessäni kello on 2.02. On lauantai 9. toukokuuta. Istun autossa apukuskin paikalla. Olemme jurnuttaneet vajaan tunnin takaisin kohti Helsinkiä. Ei tämän duunipäivän aikataulun näin pitänyt mennä. Urheilussa se on kuitenkin mahdollista. Tappara haki KooKoosta finaaliryöstön ja tasasi otteluvoitot 2–2:een. Matsi alkoi eilen ja päättyi tänään. Kuuden tunnin setit. Normaalisti kiekkopelin ajallisesta etenemisestä ei herää minkäänlaisia ajatuksia. Puoli seiskalta aloitetaan, runkosarjassa ysiltä on valmista. SM-liigahistorian pisimmästä finaaliottelusta mieleeni jäi kuitenkin erityisesti yksi tutkimusmatka, jonka suoritin kuudennella erätauolla. Taukosummeri oli juuri soinut, ja kello olisi parin minuutin päästä kaksitoista. Tuli fiilis, että näin ensimmäistä kertaa keskiyöllä SM-liigamatsissa ollessani, voisin havaita jotain normaalisti poikkeavaa, jos katselisin hieman. Kello on tarkalleen 0.07. Astelen Kouvolan jäähallia ympäröivää juoksurataa pitkin. Hetken radan kaaressa käyskenneltyäni näky alkaa ensin huvittaa. Ensin vasemmalla ehkä nelikymppinen Tappara-fani seisoo ja nojaa seinään silmät kiinni. Uuvuttaa. Kun vain metrien päässä näen noin kuusivuotiaan KooKoo-paitaisen tytön täydessä unessa, oletettavasti äitinsä sylissä, alkaa tunnelma tuoda mieleen jonkinlaisen lentokenttäjumin tai vastaavan. Kuvittelen, että tällaista on varmaan silloin, kun perhelomakone Kreetalle myöhästyy tunneilla, ja sitten joudutaan odottamaan.

Tässä on kuitenkin kyseessä ihan vapaaehtoinen tapahtuma, jossa odotetaan, että joku heittää kumilaatan verkkoon. Näky ja kohtaamiset ovat kuin elokuvasta. Poikkeuksellinen ottelun kesto maalaa poikkeuksellista kuvaa ja tunnelmaa myös yleisön joukossa. Täällä sitä nyt päivystellään.

Nukkuvia tai torkkuvia lapsia on useita, ihmiset päivittelevät tilannetta. Etenkin ylittynyt keskiyö tuntuu olevan iso virstanpylväs.

Vielä ottelun seitsemännessäkin erässä paikalla on silti suurin osa edellisen päivän puolella katselukokemuksensa aloittaneista yli 5 000 kuluttajasta.

Olen syönyt huolella valmistamani evässetin heti hallille saavuttuani vähän ennen iltakuutta. Keskiyölliset nakkiunelmani murenevat totaalisesti, kun kioskin työntekijä käännyttää minut pois. Kaikki on myyty. Samalla toinen, jo yövuoroa painava kioskiduunari juoksee suklaapatukkasatsi kädessään. Mihin kioskiin hän menee? Äh, sinne on jäätävä jono, peli jatkuu.

Jatkoerien toisiaan seuratessa huomioni tarttuu myös siihen, minkälaisia ihmisiä viereisessä katsomossa kuusituntista kanssani elää ja kokee.

Nyt kun miettii, se ei ehkä ole ihme, sillä niin intohimoisen läpitunkeva oli sen kouvolalaisfanin ääni, joka huusi 69 jatkoeräminuutin ajan jokaisesta KooKoo-laukauksesta, että "Heljanko, nyt se tulee". Näitä laukausyrityksiä oli jatkoerissä 48 kappaletta.

"Heljanko, nyt se tulee!"

Ei se lopulta tullut, tai tuli, melkein, mutta se oli paitsio. Kun KooKoo melkein voitti 1. jatkoerässä, ampaisin paikaltani kuin raketti kohti haastattelupistettä. Pian palasin häntä koipien välissä paikalleni. Paikalleen palasivat myös Tappara-pelaajat, mutta heillä hännät oletettavasti heiluivat uuden mahdollisuuden myötä. Sen Tappara käytti.

Missä olit, kun hallilta loppui nakki? Missä olit, kun taisto päättyi seitsemännessä erässä Oiva Keskisen lavasta klo 0.28?

Historiallisen pitkä finaali ei ehkä herkistä valtakunnallisesti mieliä pitkään, mutta leirimäinen tunnelma jäi itselleni ja tuhansille muille katsojille takuuvarmasti ja unohtumattomasti mieleen.

Jere Hultin, Kouvola MTV Uutiset Jere Hultin työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hultinin erityisosaaminen kohdistuu jääkiekkoon, mutta hän seuraa urheilun kenttiä laajalla skaalalla. Voit olla juttuvinkkien tiimoilta yhteydessä sähköpostitse jere.hultin@mtv.fi

