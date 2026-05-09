Real Madrid on antanut Aurelien Tchouamenille ja Federico Valverdelle 500 000 euron sakot.

Sakkorangaistus juontaa juurensa kaksikon väliseen nahisteluun.

Tchouameni ja Valverde ottivat aiemmin tällä viikolla yhteen kahtena eri päivänä. Torstaina kaksikon välinen riita päätyi siihen, että Valverde liukastui ja löi päänsä.

Valverde sai tilanteessa päävamman, joka pitää hänet sivussa tositoimista 10-14 päivän ajan.

Real Madrid reagoi voimakkaasti kaksikon riitaan. Seura ilmoitti perjantaina lätkäisseensä molemmille tuntuvat 500 000 euron sakot.

– Kumpikin pelaaja ilmaisi täyden katumuksensa, ja he pyysivät toisiltaan anteeksi. He pyysivät anteeksi myös seuralta, joukkuetovereiltaan, valmennukselta ja faneilta. Molemmat ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä sellaisen rangaistuksen, minkä Real Madrid katsoo sopivaksi, Real Madrid viestittää tiedottessaan.

Seura ilmoitti samassa tiedotteessa, ettei tapaus aiheuta sakkojen lisäksi muita jatkotoimenpiteitä. Täten voi olettaa, että Tchouameni on joukkueensa riveissä, kun Real kohtaa sunnuntaina FC Barcelonan.