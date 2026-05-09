Toimittaja-juontaja Maria Veitola väittää Beata Leppilammen Rakas uusi äiti -kirjassa (Gummerus), että Nelosella suhtauduttiin negatiivisesti hänen raskauteensa. Veitola väittää, että raskautuessaan hän koki syyllistämistä ja menetti lopulta työnsä.

Veitola alkoi odottaa hänen ja puolisonsa Taisto-poikaa vuonna 2011. Tuohon aikaan hän luotsasi Maria!-keskusteluohjelmaa, jota esitettiin Nelosella.

– Kun kerroin tulleeni raskaaksi, minua syyllistettiin siitä, että olin tehnyt päätöksen salaa enkä ollut kertonut aikeistani. Tv-kanavan mukaan minun olisi pitänyt suunnitella tämä elämänmuutos yhteistyössä heidän kanssaan. He ottivat nokkiinsa. Kokivat, että raskauteni pilasi heidän suunnitelmansa ja että olin epäluotettava. Se tuntui aivan hirveältä, Veitola kertoo kirjassa.

Ohjelmakausi tehtiin loppuun, ja tämän jälkeen Veitola jäi joululomalle. Ennen lomaa järjestetyssä ohjelmakauden päätösjuhlassa Veitolalle oli vakuutettu, että työt jatkuisivat, kun hän olisi valmis palaamaan.

– Joululoman jälkeen tuotantoyhtiö kuitenkin ilmoitti, etteivät he haluakaan enää ohjelmaa. Soitin kanavalle, ja he totesivat, että olen nyt omillani, Veitola kertoo kirjassa.

Maria Veitolan mukaan kanavalta sanottiin, että hän on nyt omillaan.