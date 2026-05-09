Aleksander Barkov ei ole Leijonien kokoonpanossa lauantain Tshekki-ottelussa.
Polvivammasta kuntoutunut Barkov pelasi torstaina ensimmäisen ottelunsa lähes vuoteen, mutta lauantaina häntä ei kaukalossa nähdä.
Barkovin lisäksi myös NHL-avut Olli Määttä, Anton Lundell ja Justus Annunen huilaavat päivän EHT-ottelun. Heidän ohella Sveitsi-ottelun pelannut Mäenalanenkin jää sivuun Tshekki-pelistä.
Viisikon tilalle kokoonpanoon nousevat Mikael Seppälä, Eetu Päkkilä, Eemil Erholtz ja Petteri Puhakka. Leijonien maalia vartioi Harri Säteri.
Kiekko putoaa jäähän kello 13.00.
Leijonien ketjut Tshekki-otteluun:
Maalilla:
29 Säteri Harri
Varalla:
35 Ignatjew Waltteri
1:
65 Manninen Sakari A – 27 Kuokkanen Janne – 13 Puljujärvi Jesse
41 Heinola Ville – 58 Vaakanainen Urho
2:
61 Puhakka Petteri – 23 Päivärinta Sami – 37 Erholtz Eemil