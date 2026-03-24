Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo pitävänsä täysin asiattomana sitä, kuinka Vantaan Pähkinärinteen tulipalon uhreille järjestetystä hautajaistilaisuudesta on keskusteltu julkisuudessa.

– Mielestäni on täysin asiatonta lähteä tällä tavalla kommentoimaan suruhetkellä ja tällaisen tilaisuuden osalta asiaa ylipäänsä, Orpo sanoi eduskunnassa.

Orpo sanoi, ettei tämänkaltainen vastakkainasettelu ole hyväksi Suomelle.

– Minusta aika on muutenkin niin vaikea, niin eikö nyt voisi jättää kaikki tällainen tekemättä ja yrittää etsiä yhdessä tietä sille, miten Suomi pärjää, miten suomalaiset pärjäävät ja miten meillä kaikilla olisi turvallista olla täällä, hän sanoi.

Vantaan Pähkinärinteen tulipalossa kuoli maaliskuun alussa kaksi aikuista ja heidän kolme lastaan. Vain perheen vauva selviytyi palosta hengissä.

Uhrien hautajaisista nousi myöhemmin kohu, kun julkisuudessa esitettiin virheellisiä väitteitä siitä, etteivät naiset olisi saaneet osallistua muslimiyhteisön järjestämiin hautajaisiin.

Kansanedustajista asiaa kommentoivat sosiaalisessa mediassa muun muassa perussuomalaisten Kaisa Garedew sekä kokoomuksen Martin Paasi sekä kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Otto Meri.

Adlercreutz yhtyi arkkipiispan kantaan

Sunnuntaina Suomen islamilaiset yhdyskunnat ja järjestöt vetosivat kannanotossaan pääministeriin ja opetusministeri (r.) rasististen ja uskonnonvapautta loukkaavien puheiden tuomitsemiseksi.