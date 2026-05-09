MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen antoi vinkin KooKoon ja Tapparan pelaajille myöhään yöhön venyneen finaalipelin jälkeen.

Tappara ja KooKoo tahkosivat perjantaina yli kuusi erää – kaiken kaikkiaan 129 minuuttia ja 54 sekuntia. Ottelun voittomaali syntyi vasta kello 0.28.

Seuraavan kerran kiekko putoaa jäähän jo lauantaina kello 17.00. Pitkälle venyneen ottelun takia pelaajien yöunet jäävät todella vähäisiksi. Varsinkin Tapparan, sillä joukkue matkusti pelin jälkeen vielä reilut 2,5 tuntia takaisin Tampereelle.

MTV Urheilun asiantuntijat Juhamatti Aaltonen ja Ari Vallin kokivat omien pelaajauriensa aikana useita myöhäisiä kotiinpaluita pelatessaan Oulun Kärpissä.

Aaltosen mukaan Kärpillä oli myöhäisten otteluiden jälkeen tapana saapua seuraavana päivänä hallille vasta iltapäivällä pari tuntia ennen seuraavaa ottelua. Hän uskoo Tapparan toimivan lauantaina vastaavanlaisesti, ja täten peliin valmistautuminen ja energiatankkaus jää täysin pelaajien vastuulle.

– Varmaan ei kannata ihan nukkua siihen kahteen asti, Vallin heittää.

Aaltonen oli kollegansa kanssa eri linjoilla.

– Voi nukkua. Mitä pidempään nukkuu, sitä parempi, koska sitä energiaa tarvitaan. Nyt ei tarvitse miettiä, että herätään yhdeksältä ja lähdetään aamukävelylle. Ei tarvitse. Nuku vaikka kahteentoista ja mene kävellen syömään. Nyt ei tarvitse mennä aamujumpille, Aaltonen vinkkaa.