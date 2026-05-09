Sami Pajari aloitti Portugalin MM-rallin lauantaipäivän upealla tavalla.

Kisassa kolmantena oleva Pajari tykitti päivän ensimmäiselle erikoiskokeelle pohjat 2,5 sekunnilla.

– Kyllä yritin tulla ihan täysiä. Pari kertaa valui aika reunalle, niin voi olla, että se vähän johonkin napsuu, mutta pakko yrittää, Pajari summasi erikoiskokeen jälkeen.

Pajarin ero toisena olevaan Thierry Neuvilleen kutistui nyt 9,0 sekuntiin. Ero takana olevaan Oliver Solbergiin puolestaan kasvoi 5,7 sekuntiin.

EK11 Felgueiras 1 (8,81 km)