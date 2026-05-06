Sisäministerin avustajan suhde Sinimustaan liikkeeseen herättää kysymyksiä. Poliisi epäilee sinimustia vakivallasta vapputapahtumassa Tampereella.

Sisäministerin erityisavustajan yhteiskuva Sinimustan liikkeen nykyisen puheenjohtajan kanssa on jälleen herättänyt huomiota.

Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) erityisavustaja Asseri Kinnunen poseeraa samassa kuvassa sinimustassa vaatetuksessa yhdessä Sinimustan liikkeen nykyisen puheenjohtajan Tuukka Kurun kanssa vuonna 2020.

Asia on herättänyt kysymyksiä, sillä poliisi epäilee Sinimustan liikkeen vapputapahtumaan osallistuneita mielenosoittajia vastamielenosoittajan pahoinpitelystä vapunpäivänä Tampereella.

Raju video näyttää, miten naista pahoinpideltiin äärioikeiston vappukulkueessa. Video ei sovellu herkille.

Sosiaalisessa mediassa jälleen kiertävä kuva on otettu nationalistisen Suomen Sisu -yhdistyksen tapahtuman yhteydessä vuonna 2020. Asseri Kinnunen on ollut Suomen Sisu -yhdistyksen jäsen.

Rantaselta kysyttiin eduskunnassa, näkeekö hän tässä ongelmaa.

– Miten se tähän asiaan liittyy, vastasi ministeri.

Sinimusta liike marssi väkivaltaan johtaneessa tilaisuudessa Tampereella, muistuttaa toimittaja.

– Miten se tähän asiaan liittyy, jos Asseri Kinnunen on useita vuosia sitten ollut samassa kuvassa? Mielestäni ei liity millään lailla, sanoo Rantanen.

Entinen sisäministeri, oppositiopuolue vihreiden kansanedustaja, Krista Mikkonen vaatii poliisin toiminnasta selvitystä. Mikkosen mielestä poliisin toimintaa olisi tarkasteltava kriittisesti esimerkiksi siinä, miksi väkivallantekoihin ei pystytty puuttumaan.

Sisäministeri Rantanen ei lupaa selvitystä poliisin toiminnasta.

– Tapahtui erittäin ikävännäköinen pahoinpitely, ja siinä varmasti poliisi tekee kaikkensa siitä, että tekijät saadaan selville, sanoo Rantanen.

Kinnunen: Ei minkäänlaista suhdetta

MTV Uutiset tavoitti asian tiimoilta myös itsensä Kinnusen, joka ei ilmoittaudu Sinimustan liikkeen tukijaksi.

– Tuo kuva on otettu vuonna 2020 Suomen Sisun tapahtumassa ja Sinimustaa liikettä ei kuvaushetkellä ole ollut olemassakaan. Minulla ei tuolloin eikä myöhemminkään ole ollut minkäänlaista suhdetta Sinimustaan liikkeeseen.

MTV kertoi aiemmin tänään, että poliisi tutkii kolmea erillistä pahoinpitelyä Tampereella vappuna liittyen vapunpäivän mielenosoituksiin. Väkivallan osalta Kinnusella on varsin selkeä linja.

– Minun mielestäni väkivalta on joka tilanteessa väärin, Kinnunen summaa.

Avoimen rasistiseksi luonnehdittu Sinimusta liike poistettiin puoluerekisteristä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä huhtikuussa 2024, mutta se pääsi sinne takaisin viime vuonna.