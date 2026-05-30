– Siitä jengi on suivaantunut, että Sonja on fitnessvaikuttaja ja myy valmennuksia. Hän on kertonut, ettei enää myy niitä, Lintunen kertaa.

Aiello kertoi hänelle tehdystä operaatiosta Eiks nii äiti -podcastissa, jota hän luotsaa yhdessä äitinsä Pia Hännisen kanssa. Podcast-jakson myötä keskustelu Aiellolle tehdystä operaatiosta leimahti muun muassa anonyymissä Jodel-viestintäsovelluksessa.

Tällä viikolla toimittajat Katja Lintunen ja Silja Välske keskustelivat muun muassa somevaikuttaja Sonja Aiellon kohuun, jonka hän sai kerrottuaan käyneensä pakaroiden kohotuksessa eli BBL-operaatiossa.

– Vaaditaan, että somevaikuttajien pitää kertoa kaikki elämästään. Sitten kun kertoo, tulee hirveä somemyrsky ja syytetään, miksi teit näin. Jos Sonja ei olisi kertonut tästä, olisi alkanut hirveät spekulaatiot, hän lisää.