Peppuoperaatiosta kertonut Sonja Aiello sai kovaa kritiikkiä. Viihdetoimittajien mielestä turhaan.
Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa pureudutaan perjantaisin viihdemaailman kuumimpiin puheenaiheisiin.
Tällä viikolla toimittajat Katja Lintunen ja Silja Välske keskustelivat muun muassa somevaikuttaja Sonja Aiellon kohuun, jonka hän sai kerrottuaan käyneensä pakaroiden kohotuksessa eli BBL-operaatiossa.
Aiello kertoi hänelle tehdystä operaatiosta Eiks nii äiti -podcastissa, jota hän luotsaa yhdessä äitinsä Pia Hännisen kanssa. Podcast-jakson myötä keskustelu Aiellolle tehdystä operaatiosta leimahti muun muassa anonyymissä Jodel-viestintäsovelluksessa.
– Siitä jengi on suivaantunut, että Sonja on fitnessvaikuttaja ja myy valmennuksia. Hän on kertonut, ettei enää myy niitä, Lintunen kertaa.