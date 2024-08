Miten pitää toimia, jos yksin ollessaan meinaa tukehtua?

Jos on vetänyt ruokaa henkeen, mutta pystyy edelleen puhumaan ja yskimään, saa todennäköisesti tarpeeksi happea.

Yskimisreaktion tarkoituksena on saada väärään paikkaan eksynyt ruoka irti henkitorvesta, joten yskimistä kannattaa jatkaa ja yrittää tehdä sitä mahdollisimman kovaa, neuvoo Yhdysvaltain Punaisen Ristin tieteellisen neuvoa-antavan neuvoston jäsen ja lääketieteen tohtori Elizabeth Hewett Brumbering Self-lehdessä .

Jos puhuminen ei onnistu ja äänen tuottaminen vaatii kovaa pinnistelyä, joka johtaa vain kimeään äännähdykseen, on henki vaarassa.

Tällaisen tukoksen henkitorveen voi aiheuttaa esimerkiksi lihapala tai jokin muu kiinteä ruoanpala, joka on halkaisijaltaan niin suuri, että se tukkii henkitorven.

Toimi näin, jos meinaat tukehtua ruokaan yksin ollessasi

Kun hengitystiet ovat tukossa, aivot eivät saa happea, joten on tärkeä yrittää pysyä rauhallisena, jotta ei tuhlaa arvokkaita sekunteja panikointiin.

Hätäkeskukseen kannattaa ottaa yhteyttä, jos kännykkä on käden ulottuvilla. Vaikka et pysty puhumaan, on mahdollista, että hätäkeskus saa sijaintitietosi ja lähettää paikalle apua, kehottaa lastenlääketieteen ja tehohoidon professori Kristen Bechtel Self-lehdessä.