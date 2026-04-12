Vaikka onnettomuuden uhri vakuuttaisi olevansa kunnossa, ei paikalta kannata suin päin poistua.

Tieliikennelain mukaan jokaisella on onnettomuustilanteessa velvollisuus auttaa parhaan kykynsä mukaan. Jos vaikkapa kolarin uhrit ovat tajuissaan ja sanovat olevansa kunnossa ja soittaneensa jo hätäkeskukseen, voiko paikalle ensimmäisenä saapunut auttaja poistua tilanteesta hyvillä mielin?

– Lähtökohtaisesti hyvä olisi aina jäädä odottamaan sitä, että sinne tulee se apu paikalle, kertoi Helsingin kaupunkin pelastuslaitoksen palomestari Samuli Piipponen Huomenta Suomen aamussa viime torstaina.

Kolariin joutunut ei yllättävän onnettomuuden jälkeen välttämättä ole oikeasti oma itsensä.

– Siinä mahdollisesti on jotain turvalaitteita lauennut, siinä on ollut kovia ääniä, kun se ajoneuvo on vaikka ajanut ojaan, niin siinä on varmasti pelästynyt ja hieman hämillään tämän onnettomuuden osalliset. Niin siinä on hyvä hetken aikaa seurata sitä tilannetta, että kuinka he reagoivat tähän ja varmasti kaikki on kunnossa.

Jos mitenkään mahdollista, palomestari kehottaa odottamaan siihen asti, että ensimmäinen viranomaisyksikkö saapuu paikalle.

Tunteeko shokissa kipua?

Voiko kolarin uhri olla niin shokissa, ettei välttämättä edes tiedosta kipua kehossaan?

– Kyllä, tiettyyn rajaan asti, Piipponen sanoo.

Piipponen vertaa tilannetta pyörällä kaatumiseen: moni on esimerkiksi kaatunut pyörällä, mutta kivun tunne tulee vasta hetken päästä, kun ensimmäinen reaktio on tarkastaa, näkikö kompurointia kukaan.

– Tulee vähän sellainen adrenaliinipiikki siihen, Piipponen kuvailee.

