Arkkipiispa Leoon liitetyt talousrikosepäilyt koventuneet – valtio karhuaa yli 350 000 euroa

Konkurssipesän suurin velkoja on opetus- ja kulttuuriministeriö, joka perii seuralta korkoineen yli 350 000 euroa. Kaikkiaan valtionavustuksia myönnettiin 560 000 euroa.

Rikosilmoituksen teki konkurssipesän julkisselvittäjä. Arkkipiispa on julkisuudessa kiistänyt talousrikossyytökset.

Arkkipiispa perusti jo uuden kieliseuran

Kaikkiaan esitutkinnassa on ollut epäiltynä seitsemän kieliseuran hallituksen jäsentä, puheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäseniä oli epäiltyjen rikosten aikaan muutama enemmän, mutta poliisin mukaan "luonnollisista syistä" epäiltyjen määrä on nyt pienentynyt seitsemään.

– Syytä epäillä -kynnys on ylittynyt. Kuulustelut on tehty. Esitutkinta on nyt viime silausta vaille valmis, toteaa rikoskomisario Willman-Koistinen.