Putin pyrkii tilastolliseen mahdottomuuteen: "Hitot ehkäisystä"

Venäjälle halutaan nyt lisää lapsia hinnalla millä hyvänsä, sillä väestökato ei sovi Putinin imperialistiseen suunnitelmaan.

Teinityttö katsoo totisena kameraan vauva sylissään.

– Aluksi käytimme poikaystäväni kanssa ehkäisyä, mutta sitten lopetimme – päätimme, että hitot ehkäisystä, sanoo 17-vuotias Anya.

Venäjän Amurskin kaupungista kotoisin oleva Anya on osallistunut Venäjällä suosittuun tosi-tv-ohjelmaan nimeltään "Äiti 16-vuotiaana".

Ohjelma on oppositiomedia Meduzan mukaan yksi esimerkki Venäjän pyrkimyksistä saada syntyvyys nousuun.

Toisessa ohjelman jaksossa esitellään Kristina, 17-vuotias siperialaisesta Tjumenin kaupungista kotoisin oleva tyttö, joka tulee raskaaksi 19-vuotiaalle poikaystävälleen. Kristina kertoo pariskunnan olevan onnellisia ja odottavan vauvaa innolla.

Lähes puolitoistatuntisen jakson lopussa kuitenkin selviää, että poikaystävä on jättänyt Kristinan toisen tytön takia ennen kuin parin yhteinen lapsi ehti edes syntyä.

– Lapsi tuo onnea, tapahtui mitä tahansa. Kaikki puheet siitä, että 'jäät yksin lapsen kanssa' – se on hölynpölyä. Et ole koskaan yksin lapsesi kanssa, Kristina sanoo kuitenkin jakson lopussa.

Sota on pahentanut väestökatoa

Venäjä on keskellä väestökriisiä. Helsingin yliopiston professorin Katharina Kunterin mukaan Venäjän syntyvyys on alhaisin 25 vuoteen, mutta kuolleisuus nousee edelleen. Väkiluku on vähentynyt viime vuosina entisestään.

– Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan on merkittävästi pahentanut väestökriisiä, Kunter sanoo MTV Uutisille.

Syynä väestökatoon on Kunterin mukaan ensinnäkin nuorten miesten haavoittuminen ja kuolleisuus rintamalla. Arvioiden mukaan 75 000–200 000 venäläismiestä on kuollut Ukrainan sodassa ja jopa 600 000 haavoittunut.

Lisäksi moni nuori venäläinen on paennut sotaa ja kutsuntoja ulkomaille. Arviolta 500 000–1 000 000 venäläistä on lähtenyt Venäjältä vuonna 2022 alkaneen täysimittaisen Ukrainan sodan jälkeen.

Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Anatoly Pinsky on samoilla linjoilla siitä, että Ukrainan sota on suurelta osaltaan vaikuttanut Venäjän väestökadon pahenemiseen.

– Sen lisäksi, että sota on johtanut satojen tuhansien venäläisten kuolemiin Ukrainassa, se on myös tehnyt Venäjästä huomattavasti vähemmän houkuttelevan kohteen maahanmuuttajille, Pinsky sanoo.

Pinsky haluaa kuitenkin korostaa, että Venäjän väestörakenteelliset haasteet ovat peräisin jo ajalta ennen täysimittaista sotaa Ukrainassa.

– Ne ovat seurausta modernisaatioon liittyvistä yhteiskunnallisista muutoksista, ja jotta Venäjä voisi käsitellä niitä tehokkaasti, sen pitäisi omaksua täysin erilainen lähestymistapa maahanmuuttoon, Pinsky summaa.

Teinitytöille merkittävä korvaus vauvasta

Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa Venäjälle lisää vauvoja eikä kaihda keinoja.

14. huhtikuuta Venäjän duuma ehdotti nuorten naisten työpäivän lyhentämistä, jotta heille jäisi enemmän aikaa lastentekoon.

Muita duuman ehdotuksia syntyvyyden saamiseksi nousuun ovat oppositiomedia Meduzan mukaan esimerkiksi ainoastaan lapsiperheiden näyttäminen televisiossa ja mainoksissa sekä kouludiskojen palauttaminen oppilaitoksiin.

Jo aiemmin tänä vuonna duuma päätti, että raskaana oleville koulutytöille maksetaan 100 000 ruplan eli noin 1 100 euron suuruinen kertakorvaus.

Meduzan mukaan viranomaiset yrittävät korjata väestökatoa myös turvautumalla esimerkiksi abortin rajoittamiseen sekä "lapsettomuuspropagandan" ja LGBT-liikkeen kieltämiseen.

Viime vuonna Venäjän duuma hyväksyi lakiehdotuksen, jossa niin sanotusta "lapsettomuuspropagandasta" voidaan määrätä rangaistukseksi jopa viiden miljoonan ruplan eli reilun 55 000 euron sakko. Lapsettomuuspropagandaksi lasketaan esimerkiksi se, että joku kertoo olevansa vapaaehtoisesti lapseton.

Ortodoksikirkko tukee äitikulttia

Professori Katharina Kunter korostaa, että myös Venäjän ortodoksisella kirkolla on merkittävä rooli Putinin ja Ukrainan sodan tukijana sekä väestökriisin ratkaisijana.

Kunterin mukaan Putinin mielessä Venäjän suuruutta ei mitata ainoastaan aluevaltauksissa, vaan myös ihmisten määrässä. Syntyvyyden saaminen nousuun vaikuttaa Venäjällä tällä hetkellä miltei mahdottomalta ajatukselta.

– Siksi väestön kasvattaminen – vastoin kaikkia tilastollisia todennäköisyyksiä – on myös osa Putinin imperialistista politiikkaa. Tässä kohtaa Venäjän ortodoksinen kirkko tulee mukaan poliittisena välineenä: osana äärikonservatiivisia toimia se tukee perinteisiä ja konservatiivisia perhearvoja, Kunter kertoo.

Patriarkka Kirill kuuluu Vladimir Putinin merkittävimpiin tukijoihin.GAVRIIL GRIGOROV/KREMLIN / POOL

Venäjän ortodoksinen kirkko levittää eräänlaista propagandaa lapsi-äitikultista. Kultin mukaan kaikkein naisten pitäisi olla äitejä, joiden elämän keskipisteenä on koti ja joiden tarkoitus on palvella miehiä sekä yhteiskuntaa.

Patriarkka Kirillillä ja Venäjän ortodoksisella kirkolla on oma komissionsa, joka käsittelee perheen ja äitiyden puolustamista, ja tätä komissiota johtaa pappi Fjodor Lukjanov.

– Tämä komissio erityisesti ja kirkko yleisesti tukevat muun muassa abortin kieltämistä ja abortin tekevien naisten rankaisemista, Kunter sanoo.

Venäjän väestöpohja muuttuu

Venäjän väestökato näyttää huolestuttavalta, mutta mihin se lopulta johtaa?

Helsingin yliopiston venäjän kielen emeritusprofessori Arto Mustajoki sanoo sotien muuttavan aina demografiaa, muun muassa vähentävät syntyvyyttä, mikä on luonnollista.

– Yleensähän syntyvyys sitten kasvaa sodan loputtua, kun vertaa esimerkiksi suuriin ikäluokkiin Suomessa.

Venäjä kansakuntana ei Mustajoen mukaan katoa mihinkään, mutta väestöpohja muuttuu, kun syntyvyys ei jakaudu tasaisesti erilaisten väestöryhmien kesken.

– Tilanne Ukrainassa on paljon Venäjää kriittisempi, kun niin paljon ihmisiä on muuttanut pois. Herää kysymys: kuka sen maan jälleenrakentaa sodan jälkeen?