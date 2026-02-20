Perintö- ja lahjaveroa kevennettiin jokseenkin tämän vuoden alusta.

Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei hallitus valmistele tällä hetkellä perintö- ja lahjaveron poistamista. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.



Kyseisen veron poisto on kokoomuksen pitkäaikainen tavoite. Poistoa ovat vaatineet Orpon hallitukselta esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja useat kokoomuksen omat kansanedustajat. Orpon hallitus on tehnyt monia elinkeinoelämän toivomia päätöksiä.



Lehti kysyy Orpolta, onko perintö- ja lahjaveron poistaminen nousemassa esille kuluvalla hallituskaudella.



– Keskustelua me käymme osin julkisuudenkin kautta, mutta totean vain oman kantani. Tämä ei ole hallitusohjelmassa. Kasvuriihessä tehtiin ne isot veroratkaisut, Orpo vastaa.



Lehti huomauttaa, ettei yrityksiltä perittävän yhteisöveron kevennyskään ollut Orpon hallituksen ohjelmassa, mutta vuosi sitten hallitus päätti silti laskea yhteisöveroa.



Perintö- ja lahjaveron poistamisesta ei päästy sopuun hallituksen kasvuriihessä vuosi sitten. Poisto olisi tehnyt satojen miljoonien eurojen loven verotuloihin.



– Talouden osalta ei löydetty ratkaisua, jolla veron poistaminen olisi pystytty rahoittamaan, Orpo sanoo Helsingin Sanomille.



