Liikenneministeri Lulu Ranteen mukaan Suomella ei ole varaa Ruotsin kaavailemaan massiiviseen väliaikaiseen joukkoliikennetukeen.

Ruotsi aikoo puolittaa joukkoliikenteen kuukausikorttien hinnat puoleksi vuodeksi energiakriisin helpottamiseksi.

Aftonbladetin mukaan Ruotsin valtio aikoo käyttää heinäkuun alusta-joulukuun loppuun ulottuvaan hankkeeseen noin 600 miljoonaa euroa vastaavan summan.

MTV Uutiset tiedusteli liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteelta (ps.), olisiko vastaava toimi mahdollista myös Suomessa energiakriisin vaikutusten loiventamiseksi.

Ministeri Ranteen mukaan vastaavaan toimenpiteeseen ei olisi Suomessa varaa.

– Kuten hyvin tiedämme, on Suomen taloustilanne hyvin erilainen kuin Ruotsin. Velkasuhteemme on liki 90 prosenttia, kun se on Ruotsissa vain 35 prosenttia.

– Meillä ei täten ole varaa, saati missään valmistelussa uusia tukia myöskään joukkoliikenteelle. Hyvä, jos nykyinen palvelu- ja rahoitustaso saadaan säilymään.

Ministeri Ranne mainitsee vastauksessaan, että joukkoliikenteen ostoihin ja kehittämiseen on osoitettu valtion talousarviossa noin 107 miljoonaa euroa, mistä noin 24 miljoonaa euroa kohdistetaan kaupunkien ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen valtionavustuksiin.

– Valtionavustuksia joukkoliikenteeseen ei ole nykyisin korvamerkitty lipun hintoihin tai palvelutarjonnan lisäämiseen.

– Suomi on edelleen vaarallisesti velkaantunut ja velkaantuva maa, joten on aivan keskeistä, että jokainen ministeriö tehostaa toimintaansa ja toteuttaa säästöjä mahdollisimman järkevästi. Lisärahaa on syytä pyytää ainoastaan kriittisiin turvallisuuden ja infran tarpeisiin. ministeri kommentoi.