MTV Katsomon uusi Haastajat-vodcast hyökkäsi heti ensi töikseen kiinni Leijonien MM-joukkueen valintoihin.

Leijonat valmistautuu parhaillaan Sveitsin MM-kisoihin NHL-nimiä vilisevällä pelaajaryhmällä, minkä takia Euroopasta tehdyt pelaajavalinnat ovat jääneet vähemmälle huomiolle.

MTV Urheilun toimittajat Kasperi Kunnas ja Jere Hultin tarttuivat kiinni Sveitsin liigan pistepörssin voittajan Markus Granlundin jättämiseen ulos MM-leirityksestä.

– Vähän sellaista epävirallista, kuplivaa tietoa pyörii joka puolella, että ei olisi edes kysytty, ei ole soitettu, ei ole kontaktoitu. Se kuulostaa ihan uskomattomalta, Hultin tokaisee.

Tarjontaa Leijoniin oli muualtakin, mutta Granlundin täysi sivuuttaminen oli päävalmentaja Antti Pennaselta huomiota herättävän tyly ratkaisu varsinkin, kun ketjukaverit Sakari Manninen ja Jesse Puljujärvi valittiin mukaan.

– Etkö olisi ansainnut paikan tai edes yhteydenoton? Tiedän, että se ei ole ehkä yleinen tapa (GM Jere) Lehtisellä tai Pennasella soitella, että hyvä kausi, mutta ensi kerralla sitten. Mutta jotain pelisilmää kyllä voisi olla siinä, Kunnas linjasi.

Toimittajat Jere Hultin ja Kasperi Kunnas iskevät kiinni kuumimpiin, puhuttavimpiin ja olennaisimpiin urheilumaailman aiheisiin.