Salatut elämät -sarjassa Henrik raivostuu Akin käytöksestä.

Salatut elämät -sarjassa Aki on ollut vihainen Henrikille, joka on taas retkahtanut huumeisiin. Aki pakotti Henrikin kaatamaan kokaiinit pois ja antamaan hänelle pankkikorttinsa, jotta tämä ei pysty ostamaan lisää.

Myöhemmin kuitenkin Henrik vaihtoi varastamansa Kristianin puhelimen huumeisiin.

Tiistaina nähtävässä jaksossa Aki, Alissa ja Kristian tajuavat Henrikin kadonneen töistä. Aki kuulee varastetusta puhelimesta ja arvaa Henrikin olevan varkauden takana.

Henrik joutuu vastaamaan teoistaan.

Aki, Kristian ja Linda yllättävät Henrikin kotona.

– Miten pohjalla sinun pitää olla, että varastat omalta ystävältä? Kristian tivaa.

– Etkö tajua, että olen huolissani sinusta, Aki puolestaan kommentoi.

Henrik tuntee olonsa nurkkaan ajetuksi ja Akin syytökset saavat hänet raivostumaan.

– Aikuiset ihmiset osaavat käsitellä vastoin käymisiä, Aki sanoo.