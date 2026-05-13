MTV Urheilun asiantuntijat Jesse Joensuu ja Antti-Jussi Niemi huomauttavat, että KooKoon ja Tapparan välillä on isoja eroja suorien hyökkäyksien onnistumisessa. Tämä voi olla yksi ratkaisun avain 7. finaalissa keskiviikkona.
Kaksikko otti teemasta kiinni kesken kuudennen finaalin maanantaina. Tappara vei ottelun maalein 2–1 ja sai venytettyä sarjan katkaisupeliin, mutta sen suorahyökkäyspelaaminen takkusi.
Joensuu nosti ilmiöstä esiin kaksi esimerkki. Ensimmäisessä Tappara-tähti Kasper Simontaival luopui hämmästyttävällä tavalla kiekosta ylivoimahyökkäyksessä.
– Kertoo jostain itseluottamuksen puutteesta, ettei pysty tunnistamaan noita hetkiä, Joensuu linjasi.
Lue myös: Tappara tarjonnut KooKoolle mestaruutta kultalautasella: "Suurin syy, miksi voitot ovat 3–3"
Toisessa klipissä Tapparan kultakypärä Benjamin Rautiainen, joka on ollut melko näkymätön pudotuspeleissä, vaikutti neuvottomalta nopeassa vastahyökkäyksessä.
– Pitäisi olla se suunnitelma näin taitavalla jätkällä.
– Loppujen lopuksi hänet pelataan aika helposti tuosta tilanteesta pois. Kultakypärä Rautiaiselta – kun tiedämme, mitä hän osaa – pitäisi vähän enemmän saada, Joensuu kritisoi.