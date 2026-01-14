Professori Veli-Pekka Tynkkynen arvioi arktisen alueen turvallisuutta MTV:n haastattelussa.
Presidentti Donald Trump hamuaa Grönlantia osaksi Yhdysvaltoja, eikä sotilaallinen haltuunotto ole poissuljettu.
Miksi Trump haluaa Grönlannin? Tuleeko grönlantilaiset vapauttaa Tanskalta? Onko tämä Naton loppu?
Näihin kysymyksiin vastaa professori Veli-Pekka Tynkkynen MTV Uutiset Livessä.
Lähetystä voit katsoa tästä artikkelista noin kello 15.
Tynkkynen on perehtynyt Venäjän energiatalouteen, geopoliittisiin kysymyksiin ja arktiseen turvallisuuteen.
Trumpin mukaan Yhdysvallat "tarvitsee" Grönlannin strategisen turvallisuutensa vuoksi.
Presidentin mukaan mikäli Yhdysvallat ei ota Grönlantia hallintaansa, Venäjä tai Kiina tekevät niin.