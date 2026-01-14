Presidentin mukaan mikäli Yhdysvallat ei ota Grönlantia hallintaansa, Venäjä tai Kiina tekevät niin.

Grönlannin maametalliesiintymät

Harvinaisten resurssien herruudesta käydään suurvaltojen kesken ankaraa kilpailua. Laskelmien mukaan Kiina hallitsee jopa 70 prosenttia maailman harvinaisten maametallien louhinnasta ja niiden jalostuksesta 90 prosenttia.

Tanskan ja Grönlannin ulkoministerit Lars Løkke Rasmussen ja Vivian Motzfeldt pyysivät tapaamista Rubion kanssa sen jälkeen, kun Trump oli jälleen kerran puhunut Grönlannin haltuunotosta.