NHL:n varaustilaisuus tulee olemaan suomalaisittain äärimmäisen kiinnostava. Oliver Suvanto, Oscar Hemming ja Juho Piiparinen ovat kaikki luultavasti ensimmäisen kierroksen varauksia.
Jääkiekkosarja NHL:n vuosittainen
NHL:n varaustilaisuus tulee olemaan suomalaisittain äärimmäisen kiinnostava. Oliver Suvanto, Oscar Hemming ja Juho Piiparinen ovat kaikki luultavasti ensimmäisen kierroksen varauksia.
Jääkiekkosarja NHL:n vuosittainen
Toukokuussa käydyssä varauslotossa arpaonni suosi eniten Toronto Maple Leafsia, joka sai itselleen ensimmäisen varausvuoron.
Kuluvalla kaudella ryvettynyt joukkue pääsee näin valitsemaan kahden suurlupauksen kanadalaisen Gavin McKennan ja ruotsalaisen Ivar Stenbergin väliltä.
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Kärkipään varauksia tulevat olemaan myös Chase Reid, Viggo Björck ja Mikkelin Jukureissa ihastuttanut latvialaispuolustaja Alberts Smits (kuvassa).2025 Michael Miller/ISI Photos
Suomalaisittain draftia voidaan pitää viime vuoteen verrattuna huomattavasti laadukkaampana.
Viime kesän draftissa suomalaisia ensimmäisen kierroksen varauksia ei nähty. Korkeimmalla varattiin puolustaja Lasse Boelius, jonka Anaheim Ducks poimi toisella kierroksella numerolla 60.
Tämän kesän varaustilaisuudessa, 17-vuotiaat Oliver Suvanto Oscar Hemming ja Juho Piiparinen pyörivät monien arvioinneissa ensimmäisen kierroksen niminä.
Suvanto ja Piiparinen kuuluivat päättyneellä SM-liigakaudella Tapparan kultajoukkueeseen. Hyökkääjänä pelaava Suvanto tehtaili liigapeleissä kaikkiaan 11 pistettä 49 otteluun.
Puolustajana operoiva Piiparinen puolestaan saalisti 29 runkosarjapelissä kolme syöttöpistettä.
Oscar Hemming on sen sijaan väläytellyt Yhdysvaltain yliopistosarja NCAA:ssa ja Boston Collegen joukkueessa. Isokokokoinen hyökkääjä tehtaili 19 otteluun tehot 1+7=8.
TSN:n NHL-toimittaja Graig Buttonin tuoreimpien arvioiden mukaan Suvanto varattaisiin 14:ntenä, Hemming 15:ntenä ja Piiparinen 19:ntenä.
Tilanne näyttää suomalaisittain siis kutkuttavalta.
Edellä mainittujen pelimiesten lisäksi vuotta vanhempi Matias Vanhanen, 18, tulee olemaan draftin mielenkintoisimpia suomalaisnimiä.
SM-liigassa toissa kaudella HIFK:n liigajoukkueessa vain viidessä ottelussa pelannut hyökkääjä jäi kesän 2025 varaustilaisuudessa ilman varausta.
Nyt tilanne tulee olemaan toinen.
180-senttinen hyökkääjä pelasi huippukauden Kanadan juniorisarja WHL:ssä Everett Silvertipsin joukkueessa.
Vanhanen oli joukkuetoverinsa Julius Miettisen, 20, ohella suurin syy kanadalaisjoukkueen menestyksekkääseen kauteen.
Silvertips voitti seurahistoriansa ensimmäisen WHL:n mestaruuden ja eteni myös Memorial Cupin finaaliin.
WHL:n runkosarjassa Vanhanen loisti joukkueensa parhaana pistemiehenä tehoin 21+66=87. Koko sarjan pistepörssissä hän sijoittui yhdeksänneksi. Pudotuspeleissä taikurimainen hyökkääjä paukutti 18 otteluun 24 pistettä ja juhli WHL:n mestaruutta.
NHL:n kykyjenetsijöiden tarkkailevien katseiden alla nyt kauden ajan pelannut Vanhanen on nostanut valtavasti osakkeitaan viime vuoteen verrattuna. Pohjois-Amerikan raporttien mukaan hänet tullaan varaamaan tänä kesänä jopa toisen kierroksen alussa.
Vanhanen tunnetaan älykkäänä ja ahkerana pelaajana. Häntä pidetään kuitenkin monien arvioinneissa pienehkönä pelaajana, joka ei ole parhaillaan fyysisessä pelissä. Nyt NHL-seuroilla on kuitenkin tarkempia näyttöjä siitä, mihin Vanhanen kykenee.
Muista suomalaisista muun muassa Tapparan Vilho Vanhatalo ja Pelicansin kaksikko Samu Alalauri ja Luka Arkko kuulevat nimensä luultavasti draftissa.
NHL:n varaustilaisuus järjestetään Buffalossa 26.–27. kesäkuuta.