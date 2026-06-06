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Onko tämä NHL-joukkueiden hylkäämä suomalainen tulevan draftin suurin yllättäjä?

NHL:n varaustilaisuus tulee olemaan suomalaisittain äärimmäisen kiinnostava . Oliver Suvanto, Oscar Hemming ja Juho Piiparinen ovat kaikki luultavasti ensimmäisen kierroksen varauksia .

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varaustilaisuus

järjestetään

tällä

kertaa

Buffalossa

. Tämän kesän varausikäluokkaa pidetään

poikkeuksellisen

kovatasoisena.

Kuluvalla kaudella ryvettynyt joukkue pääsee näin valitsemaan kahden suurlupauksen kanadalaisen Gavin McKennan ja ruotsalaisen Ivar Stenbergin väliltä.

NHL:n varausvuorot selvillä – onko tässä tuleva ykkönen?

Juttu jatkuu kuvan jälkeen .

Kärkipään varauksia tulevat olemaan myös Chase Reid, Viggo Björck ja Mikkelin Jukureissa ihastuttanut latvialaispuolustaja Alberts Smits (kuvassa).2025 Michael Miller/ISI Photos

Suomella lupaava ikäluokka

Viime kesän draftissa suomalaisia ensimmäisen kierroksen varauksia ei nähty. Korkeimmalla varattiin puolustaja Lasse Boelius , jonka Anaheim Ducks poimi toisella kierroksella numerolla 60.

Tämän kesän varaustilaisuudessa, 17-vuotiaat Oliver Suvanto Oscar Hemming ja Juho Piiparinen pyörivät monien arvioinneissa ensimmäisen kierroksen niminä.

Suvanto ja Piiparinen kuuluivat päättyneellä SM-liigakaudella Tapparan kultajoukkueeseen. Hyökkääjänä pelaava Suvanto tehtaili liigapeleissä kaikkiaan 11 pistettä 49 otteluun.

Oscar Hemming on sen sijaan väläytellyt Yhdysvaltain yliopistosarja NCAA:ssa ja Boston Collegen joukkueessa. Isokokokoinen hyökkääjä tehtaili 19 otteluun tehot 1+7=8.

TSN:n NHL-toimittaja Graig Buttonin tuoreimpien arvioiden mukaan Suvanto varattaisiin 14:ntenä, Hemming 15:ntenä ja Piiparinen 19:ntenä.

Huippukauden pelannut Vanhanen nosti osakkeitaan

SM-liigassa toissa kaudella HIFK:n liigajoukkueessa vain viidessä ottelussa pelannut hyökkääjä jäi kesän 2025 varaustilaisuudessa ilman varausta.

Nyt tilanne tulee olemaan toinen.

Silvertips voitti seurahistoriansa ensimmäisen WHL:n mestaruuden ja eteni myös Memorial Cupin finaaliin.

WHL:n runkosarjassa Vanhanen loisti joukkueensa parhaana pistemiehenä tehoin 21+66=87. Koko sarjan pistepörssissä hän sijoittui yhdeksänneksi. Pudotuspeleissä taikurimainen hyökkääjä paukutti 18 otteluun 24 pistettä ja juhli WHL:n mestaruutta.

NHL:n kykyjenetsijöiden tarkkailevien katseiden alla nyt kauden ajan pelannut Vanhanen on nostanut valtavasti osakkeitaan viime vuoteen verrattuna. Pohjois-Amerikan raporttien mukaan hänet tullaan varaamaan tänä kesänä jopa toisen kierroksen alussa.

Vanhanen tunnetaan älykkäänä ja ahkerana pelaajana. Häntä pidetään kuitenkin monien arvioinneissa pienehkönä pelaajana, joka ei ole parhaillaan fyysisessä pelissä. Nyt NHL-seuroilla on kuitenkin tarkempia näyttöjä siitä, mihin Vanhanen kykenee.