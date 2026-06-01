Jussi Ahokas teki historiaa Kanadassa.
Jussi Ahokkaasta tuli ensimmäinen eurooppalainen jääkiekon Memorial Cupin mestarivalmentaja. Kyseessä on Kanadan suurten junioriliigojen mestarijoukkueiden lopputurnaus, jossa on mukana myös vuosittain vaihtuva kisaisäntä.
Ahokkaan luotsaama Kitchener Rangers voitti kaikki ottelunsa turnauksessa. Loppuottelussa se päihitti Everett Silvertipsin maalein 6–2.
Memorial-voitto on Rangersin seurahistorian kolmas. Vuodesta 1919 lähtien pelattua Memorial Cupia pidetään yhtenä jääkiekon vaikeimmin voitettavista turnauksista.
Hopeajoukkue Everettin suomalaispelaajat Matias Vanhanen (1+0) ja Julius Miettinen (0+1) saivat finaalissa kumpikin yhden tehopisteen.
Kova kausi
Ahokkaan Kitchener Rangers juhli aiemmin tällä kaudella Ontario Hockey Leaguen mestaruutta suvereenisti. 18 pudotuspeliottelustaan se hävisi vain kaksi.
Kausi Rangersin peräsimessä oli Ahokkaan kolmas. Suomalaisella on sopimusta Kitchenerin kanssa yksi vuosi jäljellä. Kontrahti sisältää NHL-option.
Ahokas on voittanut urallaan myös kaksi maailmanmestaruutta Suomen nuorisomaajoukkueiden päävalmentajana: yhden alle 18- ja yhden alle 20-vuotiaissa. SM-liigassa hän on saavuttanut TPS:n peräsimessä hopeaa.