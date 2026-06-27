Washington Capitalsin GM Chris Patrick ja apulais-GM Ross Mahoney olivat iloisia seuran suomalaisvarauksesta.

Capitals varasi ykköskierroksen 18. pelaajana Oliver Suvannon. Isokokoinen ja monipuolinen hyökkääjä oli yksi nuorimmista varattavissa olleista pelaajista.

Washington julkaisi X-tilillään kulissivideon siitä, kuinka GM Patrick ja hänen oikea kätensä Mahoney puhuivat Suvannosta kulisseissa.

– Hän on iso poika. Hän tekee kovasti töitä, ja sanoisin, että hän on hieman taitavampi, mitä ihmiset luulevat. Hän on kymmenen päivän päässä siitä, että olisi ollut seuraavan vuoden draftissa, Mahoney sanoo videolla.

Washington ei ole vuosien saatossa tullut tutuksi suomalaispelaajistaan. Joukkueen riveissä on pelannut vain kahdeksan suomalaista, joista Timo Blomqvist on ainoa, joka on saanut vyölleen yli 100 ottelua seurassa.

Suvanto on seuran ensimmäinen suomalaisvaraus sitten vuoden 2006, jolloin seura varasi neljännellä kierroksella Oskari Osalan.

– Ihmiset sekoavat, kun me otimme suomalaisen. He puhuvat, ettemme ikinä ota suomalaisia, Chris Patrick hymyilee videolla.

Jos upotus ei näy, voit katsoa sen tästä.