NHL:n pelaajamarkkinat aukeavat keskiviikkona. Markkinoille vapautuu myös liuta suomalaisnimiä.
Markkinat aukeavat keskiviikkona kello 19 Suomen aikaa. Suomalaisittain ylivoimaisesti kuumin nimi on Patrik Laine.
Viime kausina loukkaantumisista kärsineen Laineen sopimus päättyi tähän kauteen. Lähes koko kauden sivussa ollut Laine joutunee laskemaan edellisen sopimuksensa 8,7 miljoonan dollarin vuosipalkkaa tuntuvasti.
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27-vuotiaasta Eeli Tolvasesta tulee ensimmäistä kertaa urallaan vapaa pelaaja. Seattle Krakenissa Tolvasesta on kasvanut takuuvarma yli 30 tehopisteen pelaaja. Tolvasen viimeisin sopimus toi hänelle 3,475 miljoonan dollarin vuosiansiot.
Myös Kasperi Kapanen vapautuu siirtomarkkinoille pelattuaan pirteän, mutta loukkaantumisten sävyttämän kauden Edmonton Oilersin riveissä. 1,3 miljoonan dollarin sopimuksella operoinut Kapanen nosti pudotuspeleissä varmasti markkinaosakkeitaan iskemällä kuudessa pelissä kuusi tehopistettä ja neljä maalia.
Yllä mainittujen pelaajien lisäksi myös Ville Heinola, Erik Haula, Joel Kiviranta ja Kaapo Kähkönen vapautuvat vapaiden pelaajien markkinoille.