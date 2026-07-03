NHL:n vapailla markkinoilla on tapahtunut, mutta isoja kaloja on edelleen vapaana.

Keskiviikkona auenneilla markkinoilla on nähty jo useita tähtipelaajien sopimuksia, kun muun muassa Sergei Bobrovski, Aleksandr Ovetshkin ja John Carlson ovat rustanneet nimensä papereihin.

NHL:n verkkosivuilla listataan vielä vapailla markkinoilla olevia huippupelaajia. Suomalaisista listalle ovat mahtuneet Montreal Canadiensin jälkeen uutta alkua NHL-uralleen etsivä Patrik Laine sekä edelliset kolme ja puoli kautta Seattle Krakenissa pelannut Eeli Tolvanen.

Mediatietojen mukaan molempia kohtaan on ollut paljon kiinnostusta.