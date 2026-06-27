Jääkiekon NHL:n varaustilaisuuden ensimmäisellä kierroksella varattiin odotetusti kolme suomalaispelaajaa.
Columbus Blue Jackets varasi suomalaislupaus Oscar Hemmingin numerolla 14. Hemming on kiekkoillut tätä ennen Yhdysvalloissa yliopistotasolla.
Washington Capitals puolestaan valitsi omalla varausvuorollaan Tapparan hyökkääjän Oliver Suvannon. Washington oli varausjärjestyksessä 18:s.
Vegas Golden Knights valitsi kierroksen loppupuolella 29. varausvuorolla Tappara-pakki Juho Piiparisen.
Jukureissa pelaava Latvian Alberts Smits poimittiin koko varaustilaisuuden viidentenä New York Rangersiin.
NHL-seurat valitsivat avauskierroksella kolme suomalaislupausta edellisen kerran vuonna 2019.
Tämän kesän ykkösvaraus oli odotetusti kanadalaishyökkääjä Gavin McKenna, joka liittyy nyt Toronto Maple Leafsin riveihin.
Ennusteissa ykkösvaraukseksi oli ehdolla McKennan lisäksi Ruotsin MM-joukkueessa keväällä pelannut Ivar Stenberg. Ruotsalaishyökkääjä ei joutunutkaan kauaa vuoroaan odottamaan, sillä hänet nappasi toisena varausvuorossa ollut San Jose Sharks.
Kolmantena valintansa teki Vancouver Canucks, joka päätyi kanadalaishyökkääjä Caleb Malhotraan.
NHL:n varaustilaisuus jatkuu lauantaina kello 18 Suomen aikaa.