Uran ensimmäinen Suomen mestaruus ei lohduta kokenutta hiihtäjää, kun olympiatavoite uhkaa jäädä toteutumatta.

Markus Vuorela juhli lauantaina Kuopiossa mittavan uransa ensimmäistä Suomen mestaruutta haikeissa tunnelmissa. Mestaruus tuntui hienolta, ja kilpakumppaneiden vilpittömät onnittelut lämmittivät mieltä, mutta ajatukset uran lopetuksesta kaihersivat mieltä.

Vuorela lähti kauteen olympiatavoittein, mutta hän juuttui pahaenteisesti valintaseulaan jo ennen Tour de Ski -kiertuetta.

– Lopetus on ollut mielessä. Tässä on painittu näitä samoja kisoja jo pitkään, enkä ole päässyt tasolle, jolle olisin halunnut, Vuorela paljasti ajatuksistaan tuoreena Suomen mestarina.

– Minulla oli esimerkiksi tähän kauteen kova panostus, jotta pääsisin olympialaisiin. Nyt näyttää, että se menee ohi. Seuraaviin kisoihin olisi taas neljä vuotta.

Ajatus uran päätöksestä on hiipinyt Vuorelan mieleen vasta kilpailukauden aikana.

– Se on vähitellen kirkastunut, kun panostaa, mutta se ei oikein näy tuloksissa, Vuorela vahvisti.

– Sekään ei auta, jos hiihtää jossain, mutta väärässä kisassa ja paikassa, hyvin. Olympiajoukkueeseen ei valita SM-kisoista.

Joka viikonloppu pää pölkyllä