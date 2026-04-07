Mikko Manner antoi HPK:lle kaudesta arvosanan 8–.
Hämeenlinnan Pallokerho sijoittui jääkiekon SM-liigassa tällä kaudella kahdeksanneksi.
HPK ei häikäissyt runkosarjassa, vaan eteni kevätpeleihin viimeisenä joukkueena 12. sijalta. Ensimmäisellä pudotuspelikierroksella hämeenlinnalaisnippu kuitenkin jysäytti paukun ja pudotti runkosarjaviitosen Lukon voitoin 3–1.
Puolivälierissä runkosarjavoittaja Tappara oli lopulta liikaa. Sarja meni tamperelaisille voitoin 4–1 – viides matsi päättyi tiiistaina kirvesrinnoille kotona 1–0. Ottelun ainoan maalin tyrkkäsi toisessa erässä ruotsalaishyökkääjä Emil Sylvegård.
– Paras vieraspeli näistä kolmesta. Hyvä ensimmäinen erä. Olimme aikaisemmissa päästäneet kotijoukkueen nopeasti johtoon, ja nyt onnistuimme kyllä selkeästi paremmin, HPK:n päävalmentaja Mikko Manner sanoi MTV Urheilun selostaja Aleksis Ärjen haastattelussa.