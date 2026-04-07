Urheilu Liiga Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko Mikko Manner: "Katkera tappio" 3:21 Mikko Manner vetää MTV Urheilun haastattelussa HPK:n kautta yhteen. Julkaistu 21 minuuttia sitten Tuomas Hämäläinen tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen Mikko Manner antoi HPK:lle kaudesta arvosanan 8–. Hämeenlinnan Pallokerho sijoittui jääkiekon SM-liigassa tällä kaudella kahdeksanneksi. HPK ei häikäissyt runkosarjassa, vaan eteni kevätpeleihin viimeisenä joukkueena 12. sijalta. Ensimmäisellä pudotuspelikierroksella hämeenlinnalaisnippu kuitenkin jysäytti paukun ja pudotti runkosarjaviitosen Lukon voitoin 3–1. Puolivälierissä runkosarjavoittaja Tappara oli lopulta liikaa. Sarja meni tamperelaisille voitoin 4–1 – viides matsi päättyi tiiistaina kirvesrinnoille kotona 1–0. Ottelun ainoan maalin tyrkkäsi toisessa erässä ruotsalaishyökkääjä Emil Sylvegård. 1:08 Tämä Tapparan Emil Sylvegårdin sutima 1–0-maali hyväksyttiin videotarkistuksen jälkeen. – Paras vieraspeli näistä kolmesta. Hyvä ensimmäinen erä. Olimme aikaisemmissa päästäneet kotijoukkueen nopeasti johtoon, ja nyt onnistuimme kyllä selkeästi paremmin, HPK:n päävalmentaja Mikko Manner sanoi MTV Urheilun selostaja Aleksis Ärjen haastattelussa.

– Tiesimme tietysti, että varmasti vastustaja tulee enemmän maalipaikkoja luomaan, mutta meillä oli muutama hyvä tontti. Olisi pitänyt saada se kuparinen rikki. Vähän olimme tehottomia. (Christian) Heljanko totta kai hieno maalivahti.

HPK-luotsi kehui Kim Saarisen pelanneen hämeenlinnalaisten tolppien välissä upeasti pitäen Tapparan yhdessä maalissa.

– Katkera tappio, mutta samaan aikaan tietysti paras seitsemässä sarjassa aina se parempi joukkue menee jatkoon.

– Lukemat 4–1 ovat aika tylyt, mutta samaan hengenvetoon voi todeta, että oli aika upeaa katsoa omaa joukkuetta, joka jätti kaiken kentälle ja taisteli loppuun asti erittäin hyvää kotijoukkuetta vastaan.

"Sillä olisimme pystyneet enemmän horjuttamaan"

Manner kehui vielä Tapparaa hyvin roolitetuksi huippujoukkueeksi ja muistutti runkosarjan ykköstilasta.

– Altavastaajana meidän oli henkisesti helppo lähteä, mutta se toinen voitto jäi ottamatta. Sillä me olisimme pystyneet heitä oikeasti enemmän henkisesti ja pelillisesti horjuttamaan.

Kauaksi se ei jäänyt. Edellinen matsi Hämeenlinnassa ratkesi Tapparalle jatkoerässä 4–3.

– Hienosti taistelimme. "Kimi" (maalivahti Saarinen) oli huippu, jatkoi Lukko-sarjasta. Ei kai voi oikein muuta sanoa kuin tässä vaiheessa onnitella Tapparaa jatkopaikasta ja lähteä itse sitten nuolemaan haavoja kotiin.

"Vaikeita hetkiä, upea nousu"

Manner mietti HPK:n kauden lopun olleen hyvä. Runkosarjaa hän piti puolestaan minimisuorituksena joukkueelta.

– Vaikeita hetkiä oli kauden aikana. Joulukuussa taisimme hävitä melkein kaikki pelit.

HPK voitti tuolloin vain JYPin kerran voittomaalikilpailussa ja hävisi muut 10 matsia.

– Mutta upea nousu Kimin johdolla ja ykkösketju (Sami) Päivärinnan johdolla. Sitten tietysti upea puolustustaisteluvoitto Lukkoa vastaan. Varmasti kasi miinuksen voi antaa ylpeänä joukkueelle.

– Tosi onnellinen monen nuoren pelaajan puolesta. Hienoja suorituksia paljon.

6:51 Mikko Manner kommentoi tapahtumia myös lehdistötilaisuudessa. Hänen jälkeensä puhumassa Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg.