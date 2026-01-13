Jääkiekon NHL:ssä Oliver Kapasen Montreal Canadiens otti 6–3-kotivoiton Vancouver Canucksista.
Kapanen viimeisteli joukkueensa voittolukemat, kun hän teki maalin päätöserän alkupuolella. Vancouverin paidassa pelaava Aatu Räty kirjautti vuorostaan syöttöpisteen.
Tulokkaiden maalipörssiä 16 osumallaan johtava Kapanen on ollut vuodenvaihteen jälkeen kovassa iskussa. Seitsemässä ottelussa on syntynyt viisi maalia ja kaksi syöttöpistettä.
Seattle Kraken vuorostaan haki vierasvoiton New York Rangersista lukemin 4–2. Seattlen Eeli Tolvanen laukoi maalin, kun taas Kaapo Kakko nappasi syöttöpisteen.
Carolina Hurricanesin Sebastian Aho tahkosi kaksi syöttöpistettä, kun Hurricanes kärsi 3–4-vierastappion Detroit Red Wingsiä vastaan.
Florida Panthers taas nappasi vierasvoiton Buffalo Sabresista lukemin 4–3. Ottelun ykköstähti oli Panthersin suomalaispelaaja Anton Lundell, joka teki ratkaisevan maalin ottelun päätöserässä ja rikkoi 2–2-tasapelitilanteen. Eetu Luostarinen kirjautti Lundellin maalista syöttöpisteen.