MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Lasse Kukkonen otti kantaa Yhdysvaltojen olympiajoukkueen koviin pelaajaratkaisuihin.

Jason Robertson, Lane Hutson ja Cole Caufield. Tällainen taiturikolmikko mahtuisi lähes poikkeuksetta jokaiseen jääkiekkomaajoukkueeseen, mutta Yhdysvaltojen GM Bill Guerin päätti toisin Milano-Cortinan kisojen alla.

Nimekkäin pudotettu oli Dallas Starsin laituri Robertson, joka oli ennen maanantain NHL-kierrosta liigan pistepörssissä peräti yhdeksäntenä (45 ottelua, 26+28=54), tehokkaimpana yhdysvaltalaisena.

– Robertsonin (sivuuttamisen) tietyllä tavalla osasi aistia joistakin kommenteista, Kukkonen kommentoi MTV Urheilun NHL-lähetyksessä lauantaina.

21-vuotias Hutson, joka hurmaa liikkeellään ja mailankäsittelytaidollaan, on kerännyt kaudella toiseksi eniten tehopisteitä jenkkipuolustajista.

– Quinn Hughes ja Zach Werenski varmasti ovat ne ylivoimapakit ainakin näin ennakkoon, Kukkonen pyörittelee.

Kukkonen näkee, että Guerin on roolittanut joukkueensa erittäin vahvasti. Ryhmässä on paljon isokokoisia pelaajia, hyökkäyksessä on selkeä kärkikuusikko ja puolustus- sekä alivoimatehtäviin löytyy osaajia.

Montreal Canadiensissa isoon rooliin nousseen Caufieldin sivuuttaminen oli Kukkoselle kuitenkin yllätys.

– Hän on pystynyt olemaan ratkaisuhetkillä aika tehokas pelaaja NHL:ssä.

172-senttinen Caufield on pelannut kauden lähes piste per ottelu -tahdilla.

– Guerin koki, että hänellä on kärjessä niin paljon ratkaisuvoimaa, ettei Caufieldiä tarvita, mutta aika moneen joukkueeseen hän olisi varmasti mennyt.

Kukkonen on kuitenkin innostunut Guerinin rohkeasta linjasta.

– Et voita koskaan mitään turvallisella, tasaisella tallaamisella.

– Rohkeita valintoja, hyvin selkeä linja. Roolitetaan pelaajat omiin rooleihin, ja luotetaan siihen, että he ovat omissa rooleissaan turnauksen parhaita pelaajia, hän summaa.

Yllä olevalla videolla Kukkosen analyysi USA:n olympiajoukkueesta. Maalivahtiosasto herättää nyt yllättäen kysymyksiä.