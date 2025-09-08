Yksi asia TTK-lähetyksessä yllätti Tanssiraadin: "Siinä on omat vaikeutensa"

Ensimmäinen suora Tanssii Tähtien Kanssa -lähetys oli Tanssiraadin silmään monipuolinen.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suorat lähetykset alkoivat sunnuntaina 7. syyskuuta, jolloin tähtiparit esittelivät ensi kerran taitonsa tanssiparketilla.

Huomenta Suomen Tanssiraadissa ruodittiin seuraavana aamuna sitä, miltä tanssit vaikuttivat. MTV Uutisten viihdetoimittajien Katja Lintusen ja Aino Hailin mukaan ensimmäisestä lähetyksestä erityisesti mieleen jäi parien väliset tasoerot.

– Se ehkä yllätti tänä vuonna, mutta se tarkoittaa sitä, että tänä vuonna nähdään paljon kehityskaaria, Lintunen mietti.

Yllätyksiä iltaan mahtui myös. Lintunen nosti esille 203 senttimetrisen ex-kiekkoilijan Marko "Mörkö" Anttilan ja kertoi hämmästyneensä eniten hänen taidoistaan. Haili kertoi olevansa kuitenkin eri mieltä. Tähtiparien julkistustilaisuudessa Anttila oli pohtinut Hailille, että mikäli hänen pitkät raajansa saadaan tottelemaan, voi hänen tanssinsa näyttää hyvinkin näyttävältä.

– Hänellä oli sellaista tietynlaista itsevarmuutta siihen asiaan liittyen, ja mietin, että hän on urheilija ja osaa kuitenkin käyttää sitä kroppaansa, hän tietää, miten se toimii, että hän ei nyt varmaan puhu ihan palturia, kun hän uskaltaa heittää ilmoille tällaisen ajatuksen. Mielestäni Marko lunasti sen, mitä hän silloin sanoi.

TTK-tuomarien sekä Tanssiraadin hämmästyksen aihe oli kuitenkin se, kuinka Anttilan ja hänen tähtiopettajansa Kia Lehmuskosken välinen yli 40 senttimetrin pituusero ei haitannut tanssia – päinvastoin.

Tällä Tanssii Tähtien Kanssa -tuotantokaudella on monia pitkiä tähtioppilaita. Tanssiparin välinen pituusero voi osoittautua myös haasteeksi.

– Paulus Arajuurella ja Liisa Setälällä nähtiin taas sitä, että kyllähän Pauluksella oli vähän vaikeaa pitää sitä tanssiasentoa, kun näytti välillä vähän siltä, että meinaa pikkuisen kumartua sinne parinsa puoleen. Tottakai siinä on omat vaikeutensa, Haili analysoi.

Illan yksi suurista onnistujista oli myös muusikko Mira Luoti tähtiopettajansa Anssi Heikkilän kanssa.

– Hehän yhtäkkiä tulivat ja yllättivät. Oletin, että Mira osaa tanssia, mutta he tekivät kunnon show'n. Se oli ihan kuin he olisivat monta vuotta tanssineet yhdessä, Lintunen kertasi.

