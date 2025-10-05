Kristiina Mäkelä ja Sami Helneius tanssivat TTK:n vakiotanssijaksossa foxtrotin.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman viidennessä suorassa lähetyksessä tanssittiin vakiotanssien tahtiin. Jakson teemana oli tanssiaiset.

Entinen kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä ja tähtiopettaja Sami Helenius tanssivat tuolloin foxtrotin. Tanssin taustalla kuultiin Frank Sinatraa ja kappaleena Strangers in the Night. Esitys oli saanut inspiraationsa Ascotin laukkakilpailuista, joka on brittikuninkaallistenkin suosima seurapiiritapahtuma.

Tuomaristo oli myyty esityksestä.

– Niin valloittava hymy, ja ihan yhtä valloittava oli teidän tanssinnekin, totesi Helena Ahti-Hallberg.

Ahti-Hallberg kertoi olevansa myös erityisen mielissään siitä, että aiemmissa jaksoissa saatu rakentava palaute oli selkeästi otettu huomioon.

– Seuraavaksi huomio jalkateriin ja niiden käyttöön.

Myös Jorma Uotinen oli sitä mieltä, että "nyt tuli todelliset tanssiaiset".

– Kristiina voi selvästi luottaen antautua tämän komean kavaljeerinsa käsivarsille.

– Tanssissa on aineksia, joista unelmat tehdään, tuntuu, kuin unelmat tässä toteutuisivat, Uotinen sanaili.

Jukka Haapalainen pisti merkille, että esityksessä nähtiin yksi hyvin vaikea kantakäännös.

Sami Helenius ilmoitti ennen kuluvan kauden alkua, että tämä tulisi olemaan hänen viimeinen TTK-syksynsä. Juontaja Ernest Lawson kyseli tähtiopettajalta ennen pisteidenantoa, voisiko hän harkita asiaa vielä uudelleen.

– Voin harkita uudelleen, jos ollaan Kristiinan kanssa finaalissa, Helenius myönsi.

Myös paikalla ollut studioyleisö osoitti mieltään ja huusi äänekkäästi Lawsonin pyynnöstä sitä vastaan, että Helenius jättäisi TTK:n taakseen.

Mäkelä ja Helenius saivat tuomaristolta yhteensä 23.