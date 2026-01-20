Päätös oli odotettu.
EU:n valtiovarainministerit ovat päättäneet virallisesti käynnistää Suomea koskevan liiallisen alijäämän menettelyn, eli toisin sanoen Suomi on nyt asetettu EU:n "tarkkailuluokalle".
Suomelle annettiin suositus nettomenopolusta ja aikataulusta, jota noudattamalla liiallinen alijäämä on saatava päätökseen vuoteen 2028 mennessä.
Suomen on nyt esitettävä viimeistään huhtikuun loppuun mennessä tarvittavat toimenpiteet alijäämän pienentämiseksi.
Päätös oli odotettu, koska komissio esitti jo marraskuussa Suomen asettamista liiallisen alijäämän menettelyyn.
Menettely käynnistetään, jos jäsenmaan alijäämä ylittää kolme prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.