Aikaista kevättä ei kannata odotella, mutta kun kevät lopulta alkaa, se alkaa kunnolla.
Tuore maalis–toukokuuhun asti ulottuva pitkäaikaisennuste näyttäisi, että aikaista kevättä ei tänä vuonna välttämättä tule.
– Suomen pohjoispuolella sinnittelee korkeapaine, mikä ehkä tarkoittaisi meille koillisvirtauksia eikä todellakaan lämpimin skenaario. Ei kannata odotella, että kevät alkaisi varhain tänä vuonna, meteorologi Markus Mäntykannas kertoo.
Kun kevät lopulta alkaa, se alkaa Mäntykannaksen mukaan kuitenkin kunnolla. Sateiden osalta mitään suurta sadepoikkeamaa ei Suomen yllä näy.
– Matalapainerata näyttäisi kiilaavan Keski-Euroopasta kohti koillista.
Säässä tapahtui myös täyskäännös, sillä tulevalle viikonlopulle ennustettu lumimyräkkä näyttäisi vaihtuvan hirmupakkasiin. Katso tämän aamun tarkempi sääennuste videolta.