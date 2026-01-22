Jääkiekon olympiakullasta taistelevat 12 vuoden tauon jälkeen maailman parhaat mieskiekkoilijat, kun NHL-pelaajat ovat mukana helmikuussa Milanon olympiapeleissä. Mediajätti ESPN hahmottelee turnauksen tähtiloistoa rankkaamalla olympiakiekon 50 parasta pelaajaa.

Listan kärkikolmikko ei yllätä ja kertoo osaltaan suurimmasta suosikkimaasta: ykkösenä Nathan MacKinnon, kakkosena Cale Makar ja kolmosena Connor McDavid, kanadalaisia kaikki.

Kärkiviisikon ESPN:n listalla täydentävät Saksan Leon Draisatl ja Tshekin David Pastrnak. Maalivahdeista korkeimmalle on listattu Yhdysvaltain Connor Hellebuyck, joka on kuudentena.

Ja entäpä suomalaiset? Mikko Rantanen on rankattu yhdeksänneksi ja Sebastian Aho 24:nneksi. Mutta heidän lisäkseen top 50:een mahtuu suomalaisista vain Roope Hintz (38:s).

Listalla on 17 kanadalaista, 15 yhdysvaltalaista, seitsemän ruotsalaista, neljä saksalaista, kolme suomalaista, kolme tshekkiä ja yksi tanskalainen.

Miesten olympiaturnaus pelataan 11.–22. helmikuuta. Suomi avaa turnauksen ottelulla Slovakiaa vastaan ja kohtaa alkulohkossaan myös Ruotsin ja Jukka Jalosen valmentaman kisaisännän Italian.