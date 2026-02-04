Sähkön siirtohinnoittelun kohtuullistamista vaativa kansalaisaloite etenee eduskuntaan.

Kotitalouksien sähkön jakelumaksu koostuu kolmesta eri komponentista: perusmaksusta,​ energiamaksusta ja tehomaksusta.

Kansalaisaloite sähkön siirtohinnoittelun kohtuullistamisesta etenee eduskuntaan. Aloitteen oli allekirjoittanut keskiviikkona tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta.



Allekirjoittajat haluavat, että hallitus ryhtyy valmistelemaan lainsäädäntöä, jolla kielletään kotitalouksien tehomaksut sähkönsiirrossa tai rajoitetaan niitä.



– Kotitalousasiakkaiden sähkön siirtolaskuun ei tule lisätä tehoon (kW) perustuvia tehomaksuja tai vastaavia maksuja, ellei niiden käyttöä ole valtakunnallisesti selkeästi säädetty ja todettu kuluttajansuojan kannalta kohtuulliseksi, aloitteessa kerrotaan.

Korostuu etenkin maaseudulla

Kansalaisaloitteen perusteissa kerrotaan, että sähkön siirtohinnat ovat monilla alueilla suuremmat kuin itse sähkön energiahinta.

– Tämä korostuu erityisesti maaseudulla, jossa vaihtoehtoja ei ole ja asuminen perustuu usein omakotitaloihin, aloitteessa kerrotaan.



Energiaviraston määräyksen mukaan asiakkaille on jatkossakin tarjottava sähkönjakelun tuotteita, joissa ei ole mukana tehomaksukomponenttia.

Lisäksi määräys yhtenäistää ja selkeyttää sähköverkkoyhtiöiden hinnoittelun perusteita viimeistään vuoden 2029 alusta alkaen.

Energiaviraston mukaan tehomaksun avulla verkkoyhtiöt voivat ohjata kotitalouksien kulutusta pois sähköverkkoa kuormittavista tehopiikeistä.

1:15 Näin datakeskusinvestoinnit vaikuttavat sähkön hintaan tulevaisuudessa